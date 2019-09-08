Серьезных нарушений на УИК №1450 не зафиксировали, заявил член СПЧ Брод

Санкт-Петербург, 8 сентября. Член СПЧ Александр Брод заявил, что на УИК №1450 серьезных нарушений не зафиксировали. Его комментарий приводит «Гражданский контроль» на странице Facebook.

Правозащитник сообщил, что связался с наблюдателем от Общественной палаты Петербурга на №1450 .

«Информация о том, что неопечатанный ящик для голосования унесли в неизвестном направлении, не подтверждается. Заполненные бюллетени в открытом виде не замечены», — сказал Брод.

На участке много наблюдателей, серьезных нарушений не зафиксировано. Глава Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко заявил, что выборы проходят в спокойном режиме.

Ранее объединенная пресс-служба петербургских судов сообщила об административных исках в связи с нарушениями. Уточняется, что некоторые члены избирательных комиссий снимали и записывали видео рядом с местом выдачи бюллетеней.

Другие агитировали, интервьюировали избирателей, заглядывали в кабинки для голосования. Все это нарушает закон о выборах.

Члены избирательной комиссии должны быть объективными, беспристрастными. Они обязаны придерживаться принципов гласности и открытости. Это также касается работы наблюдателей.

С утра уже проголосовали самые активные горожане, голосование продолжается до 20.00. При этом некоторые «оппозиционеры» пытаются дискредитировать выборы в Петербурге.

В их числе Ольга Гусева, Максим Резник, Андрей Пивоваров, Борис Вишневский. Красимир Врански причастен к инсценированию погони за неизвестным, который якобы украл бюллетени на одном из участков.