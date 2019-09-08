Памфилова уличила «Голос» в публикации нарушений с прошлых выборов

Москва, 8 сентября. ЦИК России уличил «Голос» в публикациях на своей карте нарушений записей с прошлых выборов, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, было выявлено около 30 дубликатов.

«Мы посидели и уличаем («Голос») буквально в публикациях нарушений с прошлых выборов», — заявила Памфилова в информцентре ЦИК.

Она добавила, что ассоциацию и ранее уличали в подробных делах. Глава ЦИК предложила обнародовать на первой странице сайта Центризбирокома эти фейковые сообщения о «нарушениях».