«Оппозиция» выдает за участников выборной карусели непохожих друг на друга людей

Санкт-Петербург, 8 сентября. В качестве доказательства «карусели» в муниципальном округе Остров Декабристов представители оппозиции продемонстрировали фото разных людей.

Координаторы оппозиции активно распространяют в Сети фейки с людьми, которые якобы участвуют в выборной «карусели» в муниципальном округе Остров Декабристов, передают «Невские новости». Однако женщина «в цветочном платье» на двух разных фото выглядит по-разному.

Дезинформацию такого же характера пытаются пропагандировать и в Василеостровском районе.

Публикуя снимки разных людей в разной одежде, оппозиция пытается распространить ложную информацию о якобы существующих выборных «каруселях». Например, женщину в черной ветровке и черной юбке там считают «женщиной в цветочном платье».

Отмечается, что при этом на втором фото самой женщины не видно совсем. Заметен только подол юбки, выполненный из материала, похожего на тот, из которого сшита ветровка женщины на первом фото.

Единый день голосования в России проходит без серьезных нарушений, об этом сообщает Общественная палата РФ. Однако в Петербурге периодически фиксируются факты дезинформации, а также вбросы фейковой информации о ходе голосования на некоторых участках.

Ранее уже были опровергнуты многие сообщения о наличии нарушений процедуры голосования и принуждении граждан к голосованию. Отмечается, что особенно активно помешать проведению выборов в Петербурге пытается ряд представителей «оппозиции»: Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.