Выборы в Петербурге проходят в спокойном режиме, заявил Миненко

Санкт-Петербург, 8 сентября. Выборы проходят в спокойном режиме, заявил глава Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко.

Все поступившие пять жалоб носят технический характер, добавил председатель Горизбиркома. Он подчеркнул, что на выборах муниципальных депутатов развернулась настоящая борьба.

«Политические партии ведут свою борьбу не совсем честно, есть члены комиссий, которые нарушают тайну голосования, агитируют. Во Фрунзенском районе ведет борьбу Партия Роста», — сказал Миненко.

Он пояснил, что из 13 отстраненных участников избирательных комиссий — один человек от «Яблоко», остальные — от Партии Роста.

Ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила об административных исках в связи с нарушениями. Уточняется, что некоторые члены избирательных комиссий снимали и записывали видео у мест выдачи бюллетеней.

Другие проводили агитацию, брали интервью у избирателей, заглядывали в кабинки для голосования. Все это нарушает закон о выборах.

Члены избирательной комиссии должны быть объективными, беспристрастными и политически нейтральными. Они обязаны придерживаться принципов гласности и открытости. Это также касается работы наблюдателей.