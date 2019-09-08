В МВД РФ заявили, что нарушения на выборах не повлияют на ход голосования

Москва, 8 сентября. Зарегистрированные в ходе выборов правонарушения не повлияют на ход голосования в стране. Соответствующее заявление сделал заместитель главы МВД РФ генерал-полковник Александр Горовой на брифинге в Центризбиркоме.

Горовой подчеркнул, что оперативная обстановка сейчас контролируется силами органов внутренних дел. Он также отметил, что до закрытия избирательных комиссий вся представленная МВД информация носит предварительный характер.

Замглавы МВД рассказал, что в единый день голосования по состоянию на 17.00 органы внутренних дел получили 315 сообщений со всей страны о правонарушениях в ходе выборов. По словам Горового, к компетенции ведомства относится только треть из них.

Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования. Граждане РФ выбирают глав регионов, муниципальных депутатов, а в некоторых субъектах и депутатов Госдумы.

Отметим, что в некоторых регионах, например в Петербурге, «оппозиция» пытается дискредитировать выборы, распространяя фейковые видео о «нарушениях». За фальсификациями стоят Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что все распространители фейков о выборах попадут на «доску антипочета».