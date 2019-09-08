«Единая Россия» заявила о спокойном ходе голосования в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Пресс-служба «Единой России» сообщила, что губернаторские и муниципальные выборы в Петербурге проходят организованно и спокойно.

Заместитель председателя петербургского Законодательного собрания Сергей Соловьев отметил, что в единый день голосования посетил несколько избирательных участков, расположенных в Центральном районе Северной столицы. Он обратил внимание на высокую активность жителей Петербурга и подчеркнул, что все избирательные участки открылись вовремя.

«Атмосфера на участках праздничная, люди в хорошем настроении, настроены благожелательно», — отметил Соловьев.

По словам зампредседателя, петербуржцы понимают, что сегодня делают вклад в будущее города на Неве. Кроме того, Соловьев подчеркнул, что голосование проходит на высоком организационном уровне и способствует волеизъявлению граждан.

Напомним, 8 сентября жители Петербурга выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Ранее глава Высшей школы экономики в Петербурге Александр Ходачек похвалил Смольный за высокий уровень организации выборов.

Отметим, что представители так называемой оппозиции пытаются дискредитировать выборы в Петербурге и распространяют в Сети различные фейки. Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский публикуют сфабрикованные видео и другую недостоверную информацию.