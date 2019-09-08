Глава ВШЭ в Петербурге похвалил Смольный за хорошую подготовку к выборам

Санкт-Петербург, 8 сентября. Глава Высшей школы экономики в Петербурге Александр Ходачек похвалил Смольный за высокий уровень организации выборов. Он отметил спокойную обстановку, когда посещал свой избирательный участок.

«Никаких проблем нет: дежурят сотрудники полиции, присутствуют медики, персонал очень вежливый и помогает всем, у кого возникают какие-либо трудности. Организовано все на высоком уровне: отдельные кабинки для голосования обеспечивают конфиденциальность», — пояснил Ходачек порталу «ПолитРоссия».

По словам главы петербургского филиала ВШЭ, никаких столпотворений на участке не было, а все слухи о вбросах бюллетеней, как считает ученый, являются обычной провокацией. Ходачек подчеркнул, что отсутствие нарушений является не только показателем хорошей политической культуры, но и заслугой работников избирательных участков.



Ранее в социальных сетях начали распространяться видео о подвозе бюджетников и вбросах, однако, как потом выяснилось, эти нарушения происходили в других городах больше года назад. Горизбирком Петербурга опроверг эти фейки и заявил, что получил менее 100 жалоб.