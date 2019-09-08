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Артист Мариинского театра назвал выборы важным делом для петербуржцев

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Артист Мариинского театра назвал выборы важным делом для петербуржцев

Санкт-Петербург, 8 сентября. Артист Мариинского театра Антон Корсаков заявил корреспонденту Федерального агентства новостей, что выборы являются важным делом для петербуржцев.

8 сентября в единый день голосования в Петербурге выбирают губернатора и депутатов местного самоуправления. Артист балета Антон Корсаков выразил сожаление, что находится за границей и не может проголосовать. Он добавил, что всегда ходит на выборы.

«Выражать свою точку зрения необходимо, мы же сами свою жизнь программируем, поэтому ходить на выборы надо. Я желаю петербуржцам успеха в выражении своего мнения», — сказал артист.

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский проголосовал на выборах губернатора Петербурга по месту нахождения. Он сейчас находится в Москве.

Призвал выразить свою гражданскую позицию и публицист Анатолий Вассерман, к нему присоединилась депутат Заксобрания Петербурга Анастасия Мельникова.

Актриса считает, что голосование на выборах определяет, каким будет будущее петербуржцев и их детей. 

Выборы в Северной столице хорошо организованы и проходят в праздничной атмосфере. Наблюдатели подтверждают открытость и чистоту голосования. Самые активные горожане проголосовали с утра, выборы продлятся до 20.00.

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