Пушков объяснил причину внезапной любви Катамадзе к россиянам

Москва, 8 сентября. Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал слова грузинской исполнительницы Нино Катамадзе о любви к российским слушателям.

По мнению сенатора, Катамадзе лицемерит и скрывает за столь громким признанием всего лишь желание заработать на любви россиян.

«Сперва Катамадзе страшно оправдывалась, что вообще пела в России, которую терпеть не может и считает врагом; затем заявила, что петь у нас никогда больше не будет. А тут вдруг вспомнила, как любит российских зрителей. Ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам», — написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, ранее в эфире украинского телеканала «1+1» Катамадзе призналась в любви к слушателям из России. Таким образом она ответила на вопрос ведущей об отказе выступать в стране. Кроме того, певица добавила, что это очень тонкая, деликатная и сверхважная для нее тема.

В июне этого года отношения России и Грузии осложнились. На фоне антироссийских протестов в Тбилиси и в ответ на критику со стороны грузинской общественности Катмадзе заявила, что ее выступление на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве стало последним в России. Певица также отменила свой концерт в Москве, который был запланирован на март 2020 года.

20 июня грузинские радикалы вышли на митинги в Тбилиси против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалами было захвачено здание парламента, где находилась российская делегация во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым.

Из-за небезопасной ситуации президент России Владимир Путин приостановил авиасообщение между странами с 8 июля.