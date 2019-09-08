Милонов не заметил ни одного нарушения на выборах в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Депутат Госдумы Виталий Милонов прибыл в Петербург и лично проверил работу избирательных участков Северной столицы, примерив на себя роль наблюдателя. По словам народного избранника, он успел побывать на разных участках, однако нигде не было зафиксировано каких-либо нарушений.

«Я побывал на многих участках и ни одного протокола о нарушениях не составили. Просто потому, что их нет. Выборы губернатора идут предсказуемо спокойно и достойно. Все кандидаты имеют своих наблюдателей, никто не лишен этого права», — пояснил он порталу «Невские новости».

Милонов обратил внимание на то, что в некоторых УИК наблюдателей больше, чем членов избирательных комиссий, поэтому в легитимности выборов сомневаться невозможно.

Отметим, что ранее в социальных сетях начали распространяться видео о подвозе бюджетников и вбросах, однако, как потом выяснилось, эти нарушения происходили в других городах больше года назад. Горизбирком Петербурга опроверг эти фейки и заявил, что получил менее 100 жалоб. А вот оппозиционные деятели Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский не оставляют попыток сорвать выборы в Петербурге.

Так, например, лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански инсценировал «погоню с бюллетенями» и записал ее на видео. Ранее в группе «ВКонтакте» «Новости Купчино» появилась видеозапись с кадрами «погони» за якобы укравшим бюллетени неизвестным. Позже выяснилось, что это постановка.