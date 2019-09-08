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Горизбирком указал на фейки о «нарушениях» на выборах в Петербурге

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Горизбирком указал на фейки о «нарушениях» на выборах в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Санкт-Петербургская избирательная комиссия зафиксировала фейковые сообщения о нарушениях на участках на выборах в Северной столице, сообщил член горизбиркома Юрий Кузьмин.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что имеют место откровенно фейковые сообщения о нарушениях», — подчеркнул он.

По словам Кузьмина, на просторах Интернета гуляет видео о якобы «вбросе» бюллетеней, но проверка показала, что запись была сделана еще в 2016 году.

Представитель петербургской избирательной комиссии добавил, что голосование за пределами города проходит без нарушений.

Все сообщения с участков  о «нестандартных ситуациях» оперативно рассматриваются комиссией, отметил Кузьмин. По его словам, существенных нарушений на данный момент не было обнаружено.

Напомним, выборы в Петербурге проходят в единый день голосования. Жителям города предстоит выбрать будущих муниципальных депутатов и губернатора.

Как отметили в горизбиркоме, голосование проходит в соответствии с законом. Однако спокойную атмосферу выборов пытаются нарушить «оппозиционеры» Ольга Гусева, Борис Вишневский, Андрей Пивоваров, Максим Резник и Красимир Врански.

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Источник: ТАСС
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