Задержаны участники незаконной акции у московской мэрии

Москва, 8 сентября. Несколько человек, устроивших незаконную акцию у здания московской мэрии, задержаны в воскресенье, в единый день голосования. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

Провокацию в день выборов депутатов Мосгордумы устроили активисты и журналисты. Они пришли к рамкам металлоискателей в футболках с именами фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, возбужденного после незаконного митинга, прошедшего в столице 27 июля.

По некоторым данным, среди задержанных провокаторов Мария Алехина, Илья Азар, Максим Кондратьев, Мария Черных, Татьяна Усманова, Елена Филина, Виктор Котов, Анастасия Хромова, Мария Кузнецова, Анна Лойко, Евгений Овчаров, Станислав Топорков, Кристина Тимакова и Виктория Ивлева.

Напомним, незаконный митинг, который прошел в столице 27 июля, устроили представители так называемой оппозиции и сторонники скандального блогера Алексея Навального Илья Яшин, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь, которых избирательная комиссия на законных основаниях не зарегистрировала в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму из-за поддельных подписей. Особенно в фальсификации отличилась Любовь Соболь, почти 15% подписей которой оказались липовыми. Отметим, что «оппозиционерку» неоднократно ловили на незаконных махинациях с подписными листами. Например, она подкупала избирателей, организовала в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей», а также не постеснялась использовать подписи мертвецов.

Прошедший 27 июля незаконный митинг, который заявлялся как «мирная акция», вылился в нападения на правоохранителей. Так, провокатор Евгений Коваленко бросил урну в полицейского. За насилие в отношении представителя власти суд приговорил его к 3,5 годам колонии. А напавший на сотрудника Росгвардии Кирилл Жуков получил три года колонии общего режима.