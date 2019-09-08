Полиция проверяет информацию о возможных вбросах на участке №1630 в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. На избирательном участке №1630 в Петроградском районе Петербурга могли быть вброшены несколько бюллетеней. О возможных фальсификациях сообщил член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса Андрей Ярыгин и один из участников муниципальных выборов Иван Злобин.

Как рассказали участники выборов, пачки бюллетеней якобы бросают в урны неизвестные молодые люди.

Ярыгин и Злобин обратились с жалобой в Горизбирком.

Полиция проводит проверку факта нарушения. Жалоба будет рассмотрена, решение в отношении голосования на участке будет принято.

В целом выборы во всех субъектах России проходят без серьезных нарушений, об этом сообщает Общественная палата РФ. Однако в Петербурге фиксируются факты дезинформации и вбросы фейковой информации о ходе голосования на различных участках.

Ранее уже был опровергнут ряд сообщений о наличии нарушений процедуры голосования и принуждении граждан к голосованию. Особенно активно помешать проведению выборов в Петербурге пытаются некоторые представители «оппозиции»: Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.