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Полиция проверяет информацию о возможных вбросах на участке №1630 в Петербурге

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Полиция проверяет информацию о возможных вбросах на участке №1630 в ПетербургеСанкт-Петербург, 8 сентября. На избирательном участке №1630 в Петроградском районе Петербурга могли быть вброшены несколько бюллетеней. О возможных фальсификациях сообщил член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса Андрей Ярыгин и один из участников муниципальных выборов Иван Злобин.

Как рассказали участники выборов, пачки бюллетеней якобы бросают в урны неизвестные молодые люди. 

Ярыгин и Злобин обратились с жалобой в Горизбирком.

Полиция проводит проверку факта нарушения. Жалоба будет рассмотрена, решение в отношении голосования на участке будет принято.

В целом выборы во всех субъектах России проходят без серьезных нарушений, об этом сообщает Общественная палата РФ. Однако в Петербурге фиксируются факты дезинформации и вбросы фейковой информации о ходе голосования на различных участках. 

Ранее уже был опровергнут ряд сообщений о наличии нарушений процедуры голосования и принуждении граждан к голосованию. Особенно активно помешать проведению выборов в Петербурге пытаются некоторые представители «оппозиции»: Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

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Источник: Мой район
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