«Оппозиционные» СМИ приняли проведение соцопроса в Петербурге за подкуп избирателей

Санкт-Петербург, 8 сентября. Оппозиционное петербургское издание «Фонтанка» сообщило о неких «зеленых человечках», которые якобы занимаются подкупом избирателей.

Интернет-портал утверждает, ссылаясь на кандидата в муниципальные депутаты от ЛДПР Максима Бойко, что некие люди в зеленых плащах предлагают петербуржцам заработать 1,5 тыс. рублей за «правильное голосование». Об этом же сообщает оппозиционный депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

В действительности же речь идет о сотрудниках «ТИМ инфо», которые совершенно официально проводили соцопрос. «Фонтанка» же пытается заработать очки на фейках о «зеленых человечках». Ранее сообщалось, что Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский активно вмешиваются в петербургские выборы, пытаясь их сорвать.

Так, например, лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански инсценировал «погоню с бюллетенями» и записал ее на видео. Ранее в группе «ВКонтакте» «Новости Купчино» появилась видеозапись с кадрами «погони» за якобы укравшим бюллетени неизвестным. Позже выяснилось, что это постановка.

Отметим, что в единый день голосования в соцсетях стали появляться видео нарушений в Петербурге. В одном ролике был запечатлен подвоз бюджетников, в другом вброс бюллетеней. Однако при проверке оказалось, что оба видео были сняты больше года назад и не в Петербурге. Горизбирком Северной столицы заявил, что всего 8 сентября постуило менее 100 жалоб. Таким образом выборам ничего не угрожает.