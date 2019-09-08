Первые результаты единого дня голосования. События дня. ФАН-ТВ

Главная тема этого воскресенья — единый день голосования. Во всех 85 регионах России прошли выборы разного уровня. В 16 субъектах федерации определяли будущих губернаторов, в 13 регионах голосовали за кандидатов в депутаты местных заксобраний, в 22 административных центрах — в городские парламенты.

По традиции большинство участков открыты в школах, проголосовать можно было, даже находясь в больницах, аэропортах и на вокзалах. В городах и селах для слепых и слабовидящих людей, избирателей с нарушениями слуха создали специальные условия. Жителям подтопленных районов Хабаровского края помогли сотрудники МЧС. Спасатели на лодках довозили людей до избирательных участков.

В Москве сегодня выбирали членов городского парламента седьмого созыва. Среди первых на свой участок в здании Российской академии наук пришел президент России Владимир Путин. Имя кандидата, за которого он проголосовал, глава государства не назвал. Но рассказал, что лично с ним не знаком, и надеется, что выбрал хорошего человека.

А в Санкт-Петербурге выбирали нового губернатора и депутатов муниципалитетов. На пост главы претендуют три кандидата: это самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия» и Михаил Амосов от «Гражданской платформы».

«Где бы я не находилась, я всегда со своим родным городом. Сегодня я голосую на участке, где я прикреплена. Считаю этот день очень важным. Хотелось бы, чтобы каждый петербуржец пришел и сделал свой выбор. Абсолютно убеждена, это не общие слова, что право участвовать в выборах и право голосовать — это не только право, но и обязанность», — подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Кстати, еще накануне выборов в петербургском штабе Алексея Навального прошли обыски. Полицейские обнаружили несколько десятков бюллетеней для голосования. Ранее он со своими сторонниками устраивали незаконные митинги, пытаясь прикрыть нарушения своих же подопечных кандидатов.

В единый день голосования ожидались провокации. И они были. В сети появлялись кадры с якобы нарушениями, но очень быстро стало понятно, что это все фейк.

«Побывал я во многих точках Санкт-Петербурга. По-разному идет голосование. Где-то очень активно, где-то умеренно. Видно, что наблюдатели пришли сильно заряженными на то, что они точно должны что-то найти, но к обеду вижу, что наблюдатели сильно скучают. Я побывал на многих участках, но пока ни одного протокола о нарушениях не составили», — заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Сейчас участковые комиссии многих регионов уже начали обработку бюллетеней. В Сахалинской области на 17.00 по московскому времени проверили 72% протоколов. С большим отрывом лидирует самовыдвиженец Валерий Лимаренко. Он набрал почти 61%. В Забайкальском крае при подсчете 37% бюллетеней с результатом 90% вперед выходит Александр Осипов. Всю подробную информацию вы сможете найти на сайте Центральной избирательной комиссии.