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«Избитый» член петербургской УИК отказался обращаться в полицию

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«Избитый» член петербургской УИК отказался обращаться в полицию

Санкт-Петербург, 8 сентября. Член участковой избирательной комиссии №1619 Петроградского района Петербурга Василий Дьяченко, который якобы получил удар в солнечное сплетение от другого члена УИК, отказался писать заявление в полицию еще до ее прибытия на место конфликта. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Напомним, ранее сотрудник петербургского штаба скандального блогера Алексея Навального сообщил, что Дьяченко якобы получил удар после того, как написал жалобу на отсутствие нумерации в списках избирателей. Председатель УИК №1619 Ирина Яниковская заявила, что никакой драки на избирательном участке не было.

«Дьяченко ведет себя непозволительно, недостойно», — подчеркнула она.

На данный момент полиция держит ситуацию на контроле. Отметим, утром 8 сентября другой член УИК №1619 заявил, что неизвестные якобы ударили его несколько раз на улице. Яниковская назвала эти слова провокацией.

Напомним, 8 сентября в единый день голосования петербуржцы выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Прозрачность и законность избирательного процесса на участках обеспечивают общественные наблюдатели. На данный момент выборы в Северной столице проходят без нарушений.

Отметим, что представители так называемой оппозиции пытаются дискредитировать выборы в Петербурге и распространяют в Сети различные фейки. Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский публикуют сфабрикованные видео и другую недостоверную информацию.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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