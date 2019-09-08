Суд запретил ряду «оппозиционеров» работу на выборах в Петербурге из-за нарушений закона

Санкт-Петербург, 8 сентября. Петербургские суды отстранили от участия в работе участковых избирательных комиссий 14 человек. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Фрунзенский районный суд отстранил на участках №2128 Екатерину Позднякову, №2111 Марию Рисункову, №2169 Романа Григорьева, №2116 Александра Клюкова, №2146 Яну Дудину, №2117 Андрея Егорова, №2119 Артема Силинского, №2122 Платона Транькова, №2110 Кристину Соловьеву, №2108 Дмитрия Ракула, №2108 Евгению Попову и Сергея Патронова, № 2124 Павла Семичева.

Оппозиционеры препятствовали законной работе избирательных участков: снимали и записывали видео у мест выдачи бюллетеней. Другие проводили агитацию, брали интервью у избирателей, заглядывали в кабинки для голосования. Все это нарушает закон о выборах.

Фрунзенский суд продолжает слушания еще по 10 искам. Приморский районный суд отстранил за нарушения члена участковой ИК №1836 Еву Блауберг.

Георгия Камбурова оштрафовали на 1000 рублей за распространение агитации в почтовых ящиках. Колпинский районный суд оштрафовал на 1 000 рублей Вадима Иванова, Орхана Тазаханлы и Османа Идрисова за установку баннера с фотографиями кандидатов.

Напомним, что члены избирательной комиссии должны быть объективными, беспристрастными и политически нейтральными. Они обязаны придерживаться принципов гласности и открытости.

8 сентября в единый день голосования в Петербурге выбирают губернатора и депутатов местного самоуправления. Выборы хорошо организованы и проходят в праздничной атмосфере.

Утром на избирательные участки пришли самые активные горожане, голосование продолжается до 20.00. При этом некоторые «оппозиционеры» пытаются дискредитировать выборы в Петербурге. В их числе Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров, Борис Вишневский.