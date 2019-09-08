Сирия, 8 сентября. Турки перебрасывают подкрепление боевикам, действующим в провинции Идлиб. Братская могила найдена в Ракке. Действующие в Латакии боевики «Исламской партии Туркменистана»¹ вооружаются перед предстоящим столкновением с сирийской армией. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции радикалов на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия» (ССА): с севера Африна вывозит нелегально добытые исторические ценности с мест раскопок на черные рынки Турции.

«Исламская партия Туркестана» (террористическая организация, запрещенная в РФ): получила партию нового оружия и боеприпасов в Латакии, готовится к столкновению с сирийской армией в городе Кабана.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: на севере Алеппо перекрыла транспортное сообщение на магистрали, связывающей провинции Алеппо и Идлиб.

Курды: обнаружили еще одно захоронение с телами мирных жителей в городе Ракка.

Провинция Латакия

Пока сирийская армия стягивает подкрепления в виде танковых дивизии к линии соприкосновения сторон на северо-востоке Латакии у города Кабана, поступают сообщения, что боевикам «Исламской партии Туркменистана» поступил новый тип вооружения. По данным источника в сети Twitter (@foxXudosi), джихадисты, который заняли город Кабана, вооружены винтовками Norinco CQ и гранатометами модели RBG 40MM , а также РПГ-27 - больше известными как «Таволга». Дальность выстрела из гранатомета типа «Таволга» составляет 200 метров, 140 метров – расстояние прямого выстрела. Таким образом, можно заключить что «Исламская партия Туркестана» и союзный им альянс «Тахрир аш-Шам» значительно усиливают свои ряды. Ранее сообщалось, что часть боевиков группировки «Джейш аль-Изза» примкнула к джихадистам Латакии после разгрома.

Провинция Алеппо

Как сообщил источник новостей в сети Twitter (@Salah_Addin), на севере провинции Алеппо боевики альянса «Тахрир аш-Шам» установили блокпосты, ведущие к погранпереходу Баб-аль-Хава, тем самым затруднив транспортное сообщение между провинциями, как для гражданских лиц, так и для боевиков поддерживаемой Анкарой «Сирийской свободной армии» (ССА).

Протурецкие боевики из числа ССА разграбили места археологических расковок на севере провинции в районе поселка Бирад, который входит в кантон Африн, о чем сообщает источник в сети Twitter Nadie Harbieh. В СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что турецкие военнослужащие и лояльные им боевики разграбляют курганы и вывозят исторические ценности с территории Сирии. На черные рынки попадают редкие скульптуры, фрагменты фресок и резных элементов колонн древних построек, датированных первым тысячелетием до нашей эры и временем ранней римской эпохи. Турецкие боевики уже разорили и разрушили бульдозерами места раскопок близ поселков Тель-Бирдж Абдал, Айн-Дарах, Джандарис и Наби-Хури.

Провинция Идлиб

По сообщениям некоторых источников турецкий конвой тяжелой военной техники был замечен местными жителями у поселка Аль-Эйс и деревни Сарман, о чем сообщает источник в сети Twitter (@Kyruer). Напомним, что Турция активно поддерживает боевиков «умеренной оппозиции», выступающих против правительства и президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада. Анкара оказывает боевикам, действующим в Идлибской зоне деэскалации финансовую и техническую помощь. После серии военных успехов сирийской армии в середине лета, Турция направила в зону боевых действий силы боевиков из состава операции «Щит Евфрата» с севера Алеппо.

Корреспондент новостного портала Halab Today TV передал информацию об ожесточенных боестолкновениях между правительственными силами и отрядами джихадистов в районе города Маар-Ширин, в предместьях поселков Хиш, Тель-Манас, Ар-Ракая. Сведения о потерях какой-либо из сторон не поступало.

Провинция Ракка

В городе Ракка в районе Бедуинов обнаружена еще одна братская могила. По данным новостного портала Masar Press Net в очередном здании в подвале были обнаружены останки пяти человек. По предварительным результатам экспертизы медиков, занятых эксгумацией братских могил в Ракке, все убитые были мирными жителями и скончались во время активных боевых действий, когда международная коалиция наносила по городу массированные авиаудары. Ранее город Ракка был «столицей» самопровозглашенного псевдохалифата террористов «Исламского государства»1. После освобождения провинции осенью 2017 года возле столицы и в провинции до сих пор находят обширные братские могилы, где террористы хоронили жертв. Всего в провинции найдено около пяти тысяч тел.

1 Организация запрещена на территории РФ.