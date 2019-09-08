Петербургский горизбирком сообщил об отсутствии массовых нарушений на выборах

Санкт-Петербург, 8 сентября. Избирательная комиссия Петербурга получила менее 100 жалоб на проведение выборов. Как пояснили в горизбиркоме, это несущественное количество и на итоги выборов такое число жалоб никак не повлияет.

«Количество поступивших жалоб на удивление невелико, их количество еще не перевалило за сотню. Количество несущественно. Сейчас никаких угроз итогам голосования нет», — отметил член петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа.

Он также опроверг слухи о вбросах бюллетеней. По его словам, специалистам предстоит проверить происхождение пяти бюллетеней, но о массовом вбросе речи не идет, сообщает портал «Невские новости».

Отметим, что ранее в Сети появились видео «нарушений» на петербургских участках. В одном из них микроавтобус свозил бюджетников, а в другом мужчина закидывал пачку бюллетеней в урну. Впоследствии выяснилось, что первый ролик был снят в Армавире в марте 2018 года, а второй — в Каспийске в 2016 году. К действительным нарушениям можно отнести попытки Ольги Гусевой, Красимира Врански, Максима Резника, Андрея Пивоварова и Бориса Вишневского сорвать нормальное проведение выборов.