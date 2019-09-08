Около 200 мошенников атаковали электронный штаб голосования в Москве после сбоя

Москва, 8 сентября. Около двух сотен мошенников позвонили в электронный штаб голосования после сбоя в системе на выборах в Москве. Об этом сообщил глава электронного штаба Илья Массух в ходе брифинга.

«Когда мы сказали, что все восстановилось, было около 200 звонков, люди говорили: «Верните наш бюллетень». Начали проверять, на самом деле эти люди вообще даже не были зарегистрированы», — рассказал Массух.

Ранее сообщалось, что работа системы онлайн-голосования в Москве была приостановлена в результате сбоя.

Заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырько объяснил, что причиной стала перегрузка оборудования для шифрования бюллетеней.

Массух заявил, что сбои, возникшие в работе системы, не вызвали потери голосов избирателей, и отметил, что атак на электронную систему голосования не было.

Электронное голосование проходит впервые в качестве эксперимента в трех столичных округах, утвержденных Мосгоризбиркомом. В список вошли: первый округ (Зеленоград), десятый округ (Cеверное Лианозово — Бибирево) и 30-й округ (Чертаново Центральное — Чертаново Южное).

Всего в данных районах в качестве желающих проголосовать онлайн зарегистрировались свыше 11 тысяч избирателей. Явка на электронных участках на выборах депутатов Мосгордумы к 14.00 составила порядка 60%.