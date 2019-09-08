МВД РФ получило более 300 сообщений о происшествиях в единый день голосования

Москва, 8 сентября. Более 300 заявлений о происшествиях поступили в полицию в единый день голосования в РФ, сообщил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой.

«В органы внутренних дел поступили 315 сообщений о происшествиях», — сказал он, добавив, что все они зарегистрированы.

Представитель МВД добавил, что количество происшествий снизилось почти на треть в единый день голосования по сравнению с показателями прошлых лет.

«Оперативная обстановка в целом по стране контролируется, мы регистрируем снижение преступности и правонарушений почти на треть с учетом среднесуточной статистики по выходным дням летне-осеннего периода», — сказал Горовой.

По его словам, более десяти тысяч человек находятся в изоляторах временного содержания. Всем этим гражданам дана возможность проголосовать, сообщил Горовой. Он добавил, что этим правом уже воспользовались 27% находящихся в изоляторе временного содержания россиян.

Напомним, единый день голосования в России проходит 8 сентября. Россиянам предстоит выбрать глав регионов, муниципальных депутатов, депутатов в Думу.