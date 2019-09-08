Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

МВД РФ получило более 300 сообщений о происшествиях в единый день голосования

460
0 Оставить комментарий

МВД РФ получило более 300 сообщений о происшествиях в единый день голосования

Москва, 8 сентября. Более 300 заявлений о происшествиях поступили в полицию в единый день голосования в РФ, сообщил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой.

«В органы внутренних дел поступили 315 сообщений о происшествиях», — сказал он, добавив, что все они зарегистрированы.

Представитель МВД добавил, что количество происшествий снизилось почти на треть в единый день голосования по сравнению с показателями прошлых лет.  

«Оперативная обстановка в целом по стране контролируется, мы регистрируем снижение преступности и правонарушений почти на треть с учетом среднесуточной статистики по выходным дням летне-осеннего периода», — сказал Горовой.

По его словам, более десяти тысяч человек находятся в изоляторах временного содержания. Всем этим гражданам дана возможность проголосовать, сообщил Горовой. Он добавил, что этим правом уже воспользовались 27% находящихся в изоляторе временного содержания россиян.

Напомним, единый день голосования в России проходит 8 сентября. Россиянам предстоит выбрать глав регионов, муниципальных депутатов, депутатов в Думу. 

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров