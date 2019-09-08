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Политолог назвал выборы большим событием для петербуржцев

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Политолог назвал выборы большим событием для петербуржцев

Санкт-Петербург, 8 сентября. Глава отделения «Деловой России» Дмитрий Панов высоко оценил организацию выборов в Петербурге и Ленобласти.

Выборы в единый день голосования в Петербурге проходят в праздничной атмосфере, отметил эксперт. Он считает, что присутствие на выборах молодежи говорит о позитивных настроениях в обществе.

«Голосование проходит очень спокойно, при этом на некоторых избирательных участках были замечены очереди. То есть у людей очень большое стремление проголосовать», — сказал Панов, его цитирует NewInform.

По словам политолога, избиратели внимательно изучают информацию о кандидатах. Многие приходят на избирательные участки вместе с семьей.

Выборы проходят под хорошую патриотическую музыку. Места для голосования организованы достойно. Панов считает, что это первые выборы, на которые петербуржцы приходят в таком приподнятом настроении.

Глава Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко заявил ранее, что выборы проходят в штатном режиме. Нарушений зафиксировано не было. Многие известные петербуржцы уже проголосовали за своего кандидата.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Сергей Боярский проголосовал в Москве за своего кандидата в губернаторы Петербурга. Он также призвал горожан сделать свой выбор.

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