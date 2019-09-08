Прошлогоднее видео «вброса» пытались выдать за реальность на выборах в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Видеозапись якобы «вброса» бюллетеней в урну для голосования на участке №69 в Петербурге оказалась прошлогодней.

В Сети гуляет запись, на которой зафиксирован якобы «вброс» бюллетеней в урну на участке №69. Однако как выяснилось, видео было сделано на президентских выборах в 2018 году на участке №132 в Ленинградской области.

За 8 сентября это уже не первый случай, когда старые кадры пытаются выдать за сегодняшние. Так, например, петербургские журналисты опровергли фейк о «вбросе» бюллетеней на участке №1047, который был зафиксирован камерой. Как выяснилось, кадр участка с камеры не соответствует реальному избирательному участку.

Выборы в Петербурге проходят спокойно, но «оппозиционеры» Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский пытаются их сорвать.

В единый день голосования 8 сентября петербуржцы выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Прозрачность и законность избирательного процесса на участках обеспечивают общественные наблюдатели.