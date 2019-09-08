В ТИК Пушкина опровергли фейк о вбросе бюллетеней

Санкт-Петербург, 8 сентября. В территориальной избирательной комиссии № 20 Пушкинского района Петербурга заявили, что появившееся в Telegram-канале «Объединенные демократы» видео с якобы нарушением во время голосования на выборах 8 сентября, на котором мужчина кладет несколько бюллетеней в урну для голосования, не имеет никакого отношения к сегодняшнему голосованию. С помощью этого ролика оппозиционеры пытаются создать картину «массовой фальсификации выборного процесса», однако никаких реальных доказательств того, что это видео было снято сейчас и именно на избирательном участке в Пушкине, нет.

Видео, о котором идет речь, подписано так: «Пушкин, 4 округ. Мужик совсем страх потерял». При этом в очереди за мужчиной, якобы вбрасывающим бюллетени, стоит женщина, в руках которой тоже несколько бумаг, и она спокойно реагирует на происходящее, как и все остальные на участке для голосования.

«У нас сегодня не было жалоб на нарушения, — сказала в комментарии Федеральному агентству новостей член ТИК № 20 Татьяна Бганцева. — Понимаете, если бы на видео был написан номер участка или избирательной комиссии, какой-то реальный адрес, тогда можно было бы что-то комментировать. А написать в интернете можно все что угодно».

Ранее в ТИК сверили изображение с видео с фотографиями всех членов ТИК и заявили, что мужчина ни на кого из них не похож. Кроме того, в ТИК не смогли идентифицировать участок, представленный на ролике.

Примечательно, что оппозиционные провокаторы, желающие дискредитировать сегодняшний избирательный процесс в Петербурге, опубликовали уже несколько фейковых видео. Особенно активно сфабрикованную информацию о нарушениях распространяют Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

В единый день голосования, 8 сентября, петербуржцы выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Все избирательные участки открылись вовремя. На них работают общественные наблюдатели, которые обеспечивают прозрачность избирательного процесса. На данный момент нарушений на выборах не зафиксировано.