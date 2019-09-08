В Совфеде назвали вмешательством сюжет Euronews о голосовании Соболь и Навального

Сенатор Андрей Климов заявил, что комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета тщательно проверит сообщения о вмешательстве Google и Facebook в выборы в РФ.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что установлены факты распространения политической рекламы на ресурсах Google и Facebook в период, когда это запрещено российским законодательством о выборах.

«Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации. Факты нарушений Google и Facebook будут переданы в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства в дела России», — отметили в РКН.

Соответствующую информацию, по словам главы временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, сенатора Андрея Климова, изучат и в Совфеде.

«Об этом сейчас пишут представители Общественной палаты, а как известно, они наделены правом наблюдения на выборах. Есть мнение членов ОП, что Google и Facebook злоупотребляют своими возможностями по распространению информации, которая не должна распространяться в дни тишины, дни выборов. С этим надо разбираться и мы самым внимательным образом изучим факты вмешательства во внутренние дела России. Я бы еще на другое обратил внимание, что не требует никаких дополнительных справок. Сейчас по Euronews показывают ход выборов в Москве. Показывают, как Владимир Путин голосует. Сюжет сделан на скорую руку, но вот дальше, подробненько так, с чувством, с толком, расстановкой показывают, как голосуют Навальный и Соболь. И по времени значительно больше этому уделяется. Ну где глава государства и где вот эти деятели?» — задается вопросом сенатор.

По словам зампреда комитета СФ по международным делам, создание и выпуск подобных сюжетов «навязывает как россиянам, так и жителям других государств определенную точку зрения» на проводящийся в России избирательный процесс. И это происходит в то время, когда сами выборы еще проводятся.

«Вот прямо включаешь и смотришь — у нас идут выборы, там идет заранее дисбалансированная информация. Трудно сказать, что это не вмешательство, ну вот трудно. А что касается Facebook и Google, ну это надо отдельно анализировать. В Роскомнадзоре есть структура, которая это дело мониторит. Есть мнение членов ОП, надо посмотреть, что имеется ввиду. Да и выборы не должны быть объектом пристального внимания Euronews. А что такое Euronews? Глобальная сеть, на русском языке, на весь мир это передается. А чего случилось то? А там все — что вот эти (представители так называемой оппозиции — Прим. ФАН) лишены прав и все-все-все. Про наказание я пока не говорю, мы торопить события не будем», — добавил собеседник ФАН.

Сенатор также предположил, что после подведения итогов комиссия Совфеда обязательно займется всеми возможными спорными ситуациями, жалобами со стороны избирателей, судебными процессами, которое возможно также будут инициированы.

«А суды какие-то решения будут принимать, какие-то политики иностранные начнут высказываться в этом же духе, их уже к этому готовят подобного рода телешедеврами. Подведем итоги, спокойно и профессионально во всем разберемся», — заключил Андрей Климов.

Напомним, Роскомнадзор ранее направил в корпорации Google и Facebook обращения с требованием не допустить распространения политической рекламы на их платформах 7 и 8 сентября в связи с выборами в России. 8 сентября в единый день голосования в России проходит более пяти тысяч выборов различных уровней.