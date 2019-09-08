Голосование в «дачных» избиркомах Ленобласти проходит в штатном режиме

Санкт-Петербург, 8 сентября. «Дачные» избирательные участки в Ленинградской области работают в штатном режиме, без происшествий, об этом сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Кузьмин подчеркнул, что все появляющиеся в Сети фейки о нарушениях, которые якобы имеются в «дачных» избиркомах, тщательно проверяются. Информация о том, что якобы избиратели не могут найти участок в СНТ «Ягодка-1», проверена, она не соответствует действительности. Участок работает в штатном режиме и отчитывается о своей деятельности, сообщают Невские новости.

В Петербурге в единый день голосования 8 сентября выбирают губернатора и депутатов местного самоуправления. Выборы в Петербурге хорошо организованы и проходят в праздничной атмосфере. Наблюдатели подтверждают открытость и чистоту голосования.

Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения ООО «Деловая Россия» Дмитрий Панов в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что выборы в Петербурге проходят качественно, без инцидентов, несмотря на распространяемые в Сети фейки о нарушениях.