США пытаются поджечь юг Сирии с помощью «ручных» боевиков из «Ат-Танфа»

Соединенные Штаты пытаются возродить террористические группировки, которые до 2018 года действовали на юге Сирии. Как утверждает базирующаяся в Лондоне «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), полевые командиры группировок «умеренной оппозиции», бежавшие от САА в соседнюю Иорданию, практически ежедневно проводят встречи по эгидой США, работая над созданием новой группировки, условно названной «Южная армия».

SOHR утверждает, что целью «Южной армии» будет борьба с иранским присутствием в регионе — в провинциях Даръа, Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра. Операции боевиков будет поддерживать американский центр планирования военных операций в Иордании (на данный момент якобы официально закрытый).

Южные провинции Сирии, в особенности Даръа, уже некоторое время страдают от деятельности уцелевших боевиков. Террористы, на словах заключившие с Дамаском соглашение о примирении, чувствуя поддержку ЦРУ, не оставляют своих целей — с начала года в Даръа после периода относительного затишья участились случаи нападения на силы Воздушной разведки Сирии и отряды САА и сирийского ополчения, регулярно происходят покушения на ключевых офицеров, обстрелы контрольно-пропускных пунктов и нападения на бывших боевиков, вернувшихся к мирной жизни на территории Сирии.

Вот лишь краткий список происшествий на юге Сирии:

4 сентября — офицер и четверо солдат САА получили ранения при взрыве бомбы, заложенной в поселке Зайзун, а неизвестные застрелили бывшего боевика, который прошел процедуру примирения с Дамаском и вступил в ряды правительственных сил в Эль-Кунейтре;

3 сентября — подразделение САА было атаковано на дороге между поселками Аль-Хирак и Изра, один солдат погиб; ответственность за нападение взяли на себя террористы запрещенного в РФ «Исламского государства1»;

1 сентября — неизвестные обстреляли дом главы населенного пункта Аль-Шаджара — это было второе покушение на него, в августе его пытались взорвать;

31 августа — взрыв в машине сил Воздушной разведки Сирии на востоке Даръа, пострадало не менее 17 человек; кроме того, боевики обстреляли из пулеметов полицейских на западе провинции, убив трех человек;

29 августа — застрелен член сирийского ополчения в деревне Наб аль-Фаввар;

28 августа — застрелен военнослужащий 4-й дивизии САА в городе Аль-Ядуда;

25 августа — неизвестные боевики застрелили мэра города Музейриб Ахмада ан-Наблуси, до этого он пережил четыре покушения на свою жизнь; в этот же день в городе Босра аш-Шам неизвестные боевики похитили фотографа госСМИ, он был отпущен через час;

17 августа — имам мечети в городке Альма был застрелен неизвестными;

10 августа — боевики атаковали САА в городах Нава и Тасиль;

31 июля — неизвестные террористы атаковали блокпост САА в городе Ас-Санамейн, одном из оплотов антигосударственной активности в Даръа.

Одной провинцией Даръа нападения не ограничиваются — 3 июня, к примеру, группа неизвестных с тяжелым вооружением атаковала патруль военной полиции САА в Эс-Сувейде.

Источник этой разрушительной деятельности, направленной на подрыв всех усилий Дамаска, а также России и Ирана, по стабилизации ситуации на юге Сирии, вполне очевиден — на юге Сирии продолжает действовать незаконно размещенная военная база США «Ат-Танф». В пределах 55-километровой «зоны деконфликтации» вокруг нее свободно себя чувствуют боевики сразу нескольких антиправительственных группировок. Самая крупная из них — «Магавир ат-Таура», «Коммандос революции», созданная дезертировавшими военнослужащими САА и в процессе «доукомплектованная» сбродом из других разгромленных группировок, «перекрасившимися» беглыми боевиками запрещенного в РФ «Исламского государства» и доведенными до отчаяния жителями лагеря беженцев «Эр-Рукбан», которому не посчастливилось оказаться в «зоне деконфликтации». Там же действуют и ячейки ИГИЛ1, состоящие из боевиков, бежавших из бойни в Аль-Багузе и получивших помощь от американских и британских военных в «Ат-Танфе».

Американские военные инструкторы открыто занимаются обучением боевиков под предлогом «борьбы с ИГИЛ».

@MaghaweirThowra, along side with #coalition forces, is conducting successful training and no one has been hurt during the training. training aim to refine their skills to defeat a #Daesh and ensure they do not return to the 55k area. #altanf #Syria #defeat_daesh #alrukban pic.twitter.com/rFbUgX4EfN — مغاوير الثورة (@MaghaweirThowra) July 5, 2019

При этом ИГИЛ чувствует себя в «зоне деконфликтации» отлично — боевики «Ат-Тауры» сами сообщают, что в «зону 55к» идет контрабандное оружие для террористов. Наиболее способных боевиков отбирают для инфильтрации на юге Сирии и ведения вербовочной и подрывной работы. Правда, далеко не всегда этой диверсионной деятельности сопутствует успех. Федеральное агентство новостей разбиралось с ситуацией на юге Сирии с военным экспертом и главой информационно-аналитического центра «Кассад» Борисом Рожиным.

Недавние сообщения о скором расформировании лагеря «Эр-Рукбан» указывают на то, что его ценность для американцев сокращается и они начинают искать другие варианты для дестабилизации на юге Сирии, отметил эксперт.

«Когда лагерь прекратит свое существование, боевики лишатся крупного источника кормления, лишатся источника вербовки, и США лишатся одного из маскировочных поводов для нахождения в регионе», — отметил Борис Рожин.

Во многом это связано с тем, что боевики подконтрольных США группировок на юге Сирии оказались лишены возможности проводить внезапные операции за пределами зоны «Ат-Танфа».

«Сейчас боевикам, действующим в зоне «Ат-Танфа» стараются аккуратно преградить путь. По радиусу американской «зоны деконфликтации» сирийские войска и союзные силы выстроили кольцо, более-менее контролируются все дороги, которые ведут в сторону восточного Хомса, действуют армейские блокпосты, частично при поддержке беспилотников, — объяснил военный эксперт. — Соответственно, операции по проникновению с этой стороны стали куда сложнее, чем год или два назад».

Теперь США намерены использовать созданные на юге Сирии отряды террористов для новых целей — и в первую очередь для борьбы с иранскими силами, контролирующими границу Сирии и Ирака, чтобы не допустить проникновения боевиков ИГИЛ. Однако с «активами» США на юге Сирии есть серьезная проблема.

«Кого-то американцы могут вывести в Иорданию, кого-то — в иракскую провинцию Анбар, чтобы тревожить иранские силы, «Хашд аш-Шааби», афганские «Харакат ан-Нуджаба», а могут боевиков при необходимости перебросить в Рожаву, как они это уже делали в 2016 году, когда перебрасывали часть группировок, действующих в районе «Ат-Танфа». Они в любом случае контролируются американцами или аффилируются с SDF. Понятно, что их планировали использовать против Ирана, или, как максимум, в порядке контрпартизанских мероприятий против ИГИЛ, однако бунты среди боевиков (две группировки даже перешли на сторону Дамаска, чтобы не ехать на север Сирии и зачем-то воевать с ИГИЛ — готовили-то их не к этому), — напомнил Борис Рожин. — Два командира там ушли, один до сих пор в Эс-Сувейде командует на стороне правительства. Ребята там не очень надежные и боеспособность их ограничена, однако их нужно контролировать, что напрягает определенные ресурсы в Хомсе и Сувейде, но возможности у них конечные».

Таким образом, на юге Сирии у американцев остался не самый важный актив — бросовое «пушечное мясо» в лучшем случае можно использовать для контроля территории (например, лагерей беженцев на севере Сирии), а наиболее «морально стойких» боевиков — переводить на нелегальное положение в южных провинциях САР.

«Это ресурс, который можно использовать, перебрасывать, но военные возможности этого ресурса достаточно скромные, — подытожил глава центра «Кассад». — Основную ставку в Сирии американцы все-таки делают на SDF, а это лишь дополнительный фронт».

1 Организация запрещена на территории РФ.