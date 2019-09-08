Главные новости 8 сентября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 8 сентября.

Заявление Порошенко о том, что якобы он причастен к освобождению земляков, вызвало в Сети спорную реакцию. Украинцы высмеяли заявление Порошенко о его заслуге по обмену заключенными.

Священник назвал современных русских мужчин слабыми и обвинил в этом женщин. В РПЦ назвали русских мужчин национальной трагедией.

Сенатор Франц Клинцевич назвал требования к России министра обороны США Марка Эспера невежеством. Клинцевич назвал требования к России главы Пентагона невежеством.

Кандидат в депутаты Волгоградской областной думы умер после обхода избирательных участков. Кандидат в облдуму умер после обхода избирательных участков в Волгограде.

В Госдуме объяснили, как Россия может ответить в случае официального запроса Нидерландов о выдаче Владимира Цемаха. В Госдуме дали ответ на требование Нидерландов выдать Цемаха.

В единый день голосования 8 сентября в России пройдут более пяти тысяч выборов федерального и регионального уровней. Единый день голосования 8 сентября 2019 года: какие выборы пройдут в РФ, как голосовать.

В единый день голосования жители Москвы будут выбирать депутатов Мосгордумы. Подробности — в материале ФАН. Выборы 8 сентября 2019 года: кого выбираем в Москве, кандидаты, как проголосовать.

По мнению бывшего генпрокурора, все дело в Конституции Украины. Луценко объяснил, почему Украина не выдала Цемаха Нидерландам.

Имена и фамилии переданных России граждан назвал бывший главный военный прокурор Украины. На Украине назвали имена и фамилии переданных России граждан.

Радикалы не сумели прорвать линии обороны САА в Идлибе. Дания намерена направить войска в Сирию. Сирия итоги за сутки на 8 сентября 06.00: боевики не сумели прорвать линии обороны САА, Дания направит войска в Сирию.