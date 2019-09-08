Информация о «пропаже» урны для голосования в Петербурге оказалась фейком

Санкт-Петербург, 8 сентября. Источник портала «Невские новости» назвал фейком информацию об урне для голосования, которая якобы пропала на УИК № 1345 в Московском районе Петербурга.

Он отметил, что об «исчезающей урне» сообщил наблюдатель оппозиционного кандидата, который либо ее не заметил, либо сделал вид, что не заметил. При этом остальные наблюдатели без труда нашли на участке все три урны, которые были выставлены в помещении для голосования и опечатаны.

Ранее сообщалось, что в соцсетях начали появляться видео о нарушениях в Петербурге. Впоследствии выяснилось, что видеоролики, свидетельствующие о нарушениях, были сняты больше года назад — и не в Петербурге. К действительным нарушениям можно отнести попытки Ольги Гусевой, Красимира Врански, Максима Резника, Андрея Пивоварова и Бориса Вишневского сорвать нормальное проведение выборов.

8 сентября по всей России проходят выборы разного уровня. В ряде регионов россияне выбирают муниципальных депутатов и глав субъекта федерации, в Москве — депутатов Мосгордумы.

