Сирия новости 9 сентября 07.00: боевики ССА обвинили Джулани в желании сорвать перемирие, в Ираке раскрыли крупную сеть ИГ

Сирия, 9 сентября. Главарь группировки ССА выступил с резкой критикой в адрес главаря «Тахрир аш-Шам», силы безопасности Ирака раскрыли сеть ИГИЛ1 в провинции Салах ад-Дин. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: захватили крупный груз наркотиков в провинции Хомс.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреляла САА на севере Алеппо, похитила шесть человек в Африне, обвинила главаря «Тахрир аш-Шам» в попытка сорвать режим прекращения огня в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: избили и похитили студента из Университета Идлиба.

Курды: арестовали мирного жителя в провинции Хасака, захватили боевика ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре.

Силы безопасности Ирака: раскрыли крупную сеть террористов в провинции Салах ад-Дин, задержали террориста ИГИЛ и обнаружили фабрику СВУ в Мосуле.

Провинция Алеппо

Боевики «Свободной сирийской армии» обстреляли позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Нубболь и Аз-Захра на севере Алеппо. Об этом сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR). Потерь у САА в результате обстрелов не зафиксировано.

Между тем курдское агентство ANF News сообщает о новых случаях похищения мирных жителей Африна боевиками из протурецких формирований ССА. Шесть человек в возрасте от 23 до 55 лет были схвачены в деревне Белилко и увезены в неизвестном направлении. Источник отмечает, что за минувшие два месяца боевики ССА похитили в Африне не менее 500 человек, судьба большинства из них остается неизвестной.

Провинция Хомс

Сирийская полиция захватила крупную партию наркотиков в провинции Хомс. Как сообщает агентство SANA, трое наркоторговцев и грузовик, в котором был обнаружен наркотический груз — 31 килограмм гашиша — были задержаны на автодороге Хомс — Тартус.

Провинция Дейр-эз-Зор

Оперативники SDF арестовали боевика из группировки «Исламское государство1» на севере провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает новостной источник в Twitter (@HalabTodayTV), террорист был схвачен в районе населенного пункта Муайзила, где вчера проводилась контртеррористическая операция SDF и коалиции США.

Между тем в восточной части Дейр-эз-Зора продолжает развиваться топливный кризис, вызванный действиями США и проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии». Локальный источник в Twitter (@DeirEzzor24) сообщил о скоплении транспорта на одной из автозаправочных станций на автодороге Дибан — Меядин. Следует отметить, что на представленных фотографиях — не только личный и грузовой транспорт, но и большое количество сельскохозяйственной техники. Таким образом, спровоцированный действиями США топливный кризис оказывает влияние и на сельское хозяйство в регионе, которое и так сильно пострадало в результате затяжных пожаров этой весной.

Провинция Идлиб

Главарь протурецкой группировки ССА «Лива Сулейман Шах» Мухаммед Джасим, известный как Абу Амша, выступил с резкой критикой в адрес главаря террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммеда аль-Джулани. Как сообщает Step News, в сообщении в Twitter полевой командир заявил, что Джулани вместе с боевиками из радикальных исламистских группировок «Хуррас ад-Дин» и «Ансар ат-Таухид» планирует сорвать действующий режим прекращения огня, «которого нашим турецким братьям удалось добиться с большим трудом». Абу Амша заявил, что боевики ССА нуждаются в отдыхе, пополнении рядов и вооружения, и действия радикалов-союзников «Тахрир аш-Шам» способны привести группировки в Идлибе к полной катастрофе.

Сейчас, по словам главаря «Лива Сулейман Шах», позиции противников Дамаска в Идлибе сильно ослаблены и продолжать сражение с САА невозможно. Абу Амша обвинил Джулани в том, что тот «не заботится о народе Сирии и хочет вновь услышать над головами рев двигателей ВКС РФ», и призвал главаря запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1» «уйти» и дать ССА «добиться политического решения для Сирии».

Тем временем террористы «Тахрир аш-Шам» вновь ворвались в Университет Идлиба. Несколько боевиков ворвались в учебный кампус и напали на студента по имени Нури аль-Башир. Как сообщили источники Step News, студента избили перед соучениками, отобрали у него мобильный телефон, после чего увезли в неизвестном направлении. Причина нападения — высказанная молодым человеком критика в адрес созданного «Тахрир аш-Шам» марионеточного «правительства национального спасения» в Идлибе.

Провинция Даръа

Конвой Сирийского Красного Полумесяца доставил гуманитарную помощь на восток провинции Даръа. Как сообщает источник в Twitter (@SYRedCrescent), в деревню Малиха прибыли десять грузовиков, которые привезли 1400 пищевых наборов, собранных при поддержке «Всемирной продовольственной программы» (WFP) ООН.

Провинция Хасака

Новостной источник в Twitter (@alkhabour21) сообщает, что молодой мужчина по имени Хусейн Ибрагим аль-Мельхем был схвачен боевиками проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» в провинции Хасака. Его арестовали из-за того, что они снимал на видео штаб SDF в деревне Хемо, расположенной к западу от города Эль-Камышлы.

Ирак

Силы безопасности Ирака провели крупную операцию против террористов из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» в провинции Салах ад-Дин. Как сообщает сирийское информационное агентство SANA, в ходе операции иракцам удалось раскрыть крупную сеть террористов — в нее входили 75 боевиков, которые планировали совершить теракты на территории провинции. Кроме того, в МВД Ирака сообщили о задержании террориста ИГИЛ, скрывавшегося в Мосуле. В районе Ярмук на востоке города была обнаружена фабрика по производству самодельных взрывных устройств.

1 Организация запрещена на территории РФ.