Разоблачен фейк о карусельщиках с «зелеными линейками» на избирательных участках в Москве

Москва, 8 сентября. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и глава Штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов опроверг слухи о неких зеленых линейках на избирательных участках в Москве.

В штаб обратился один из кандидатов, который сообщил, что в 8 московских избирательных участках на столе одного из членов избирательной комиссии лежит зеленая линейка, при том, что у всех его остальных его коллег линейки другого цвета. Кандидат предположил, что этот канцелярский предмет является опознавательным знаком для «карусельщиков».

Венедиктов подчеркнул, что наблюдатели проверили данную информацию, но никаких зеленых линеек не обнаружили.

«Мы посмотрели то, что нам прислал один из кандидатов, и этого не увидели. Мы пригласили этого кандидата в штаб и его представителей, чтобы прокрутить ему (запись — прим. ФАН) на тех участках, которые он указал», — отметил он.

Венедиктов добавил, что, принимая во внимание «нервную почву», штаб обзвонил указанные УИК и попросил заменить зеленые линейки на обычные. 8 сентября по всей России проходят выборы разного уровня. В ряде регионов россияне выбирают муниципальных депутатов и глав субъекта федерации, в Москве — депутатов Мосгордумы.