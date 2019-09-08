Председатель УИК №2092 опроверг фейк о вбросе бюллетеней на выборах в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Председатель УИК №2092 в Петербурге Илья Шокуров опроверг информацию о вбросе бюллетеней.

Ранее появилась информация о возможном вбросе бюллетеней на участке в Купчино. Пользователь посчитал, что бюллетени в урне выглядят подозрительно.

На избирательном участке, который находится в школе №292 на Будапештской улице прокомментировали эту информацию. По словам Ильи Шокурова, на в течение дня нарушений не было, пишут «Невские новости».

За ходом голосования следят наблюдатели, они также не зафиксировали нарушений, вся процедура выполняется в соответствии с действующим законодательством.

8 сентября в единый день голосования в Петербурге выбирают губернатора и депутатов местного самоуправления. Выборы хорошо организованы и проходят в праздничной атмосфере.

С утра на избирательные участки пришли самые активные горожане, голосование продолжается. При этом некоторые «оппозиционеры» пытаются дискредитировать выборы в Петербурге. В их числе Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров, Борис Вишневский.

Ранее сообщалось, что в Петербурге инцсенировали погоню за неизвестным, который украл пачку бюллетеней на одном из избирательных участков. К созданию ролика причастен Красимир Врански, который поддерживает скандально известного Максима Резника.