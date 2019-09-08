Разумовский призвал петербуржцев обеспечить на выборах достойную жизнь городу

Санкт-Петербург, 8 сентября. Заслуженный артист РФ, актер театра и кино Михаил Разумовский призвал петербуржцев выполнить гражданский долг и обеспечить городу достойное будущее, отдав свой голос на выборах. Об этом актер заявил в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Я ходил на выборы, естественно. Я делаю все для того, чтобы у нас у всех был выбор. Я хочу, чтобы у нас актеры не рыскали в поисках пропитания, надеюсь на достойную жизнь в нашей стране и в нашем городе. У нас уникальный город и уникальные люди. Мне очень жаль людей, которые одурманены. Петербуржцы заслуживают достойной жизни и, конечно, необходимо ходить на участки и оставлять свои голоса за своих кандидатов», — заявил Разумовский.

В Петербурге в единый день голосования 8 сентября выбирают губернатора и депутатов местного самоуправления. Выборы в Петербурге хорошо организованы и проходят в праздничной атмосфере. Наблюдатели подтверждают открытость и чистоту голосования. Член Совета по правам человека при президенте России, завкафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков отметил, что ситуация на выборах в Петербурге близка к идеальной.

Ранее телеведущий и актер Андрей Ургант рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, что проголосовал с самого утра. Актер не пропускает ни одни выборы. Ургант отметил, что выборы – «это дело твоей совести и твоих помыслов о судьбе твоего города».