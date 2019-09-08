Малькевич заявил, что Google и Facebook «подтерлись» предупреждениями РКН перед выборами

Фонд защиты национальных ценностей намерен обязать Роскомнадзор решительнее реагировать на иностранное вмешательство в российские выборы, которое имело место в ходе единого дня голосования 8 сентября 2019 года. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал глава фонда, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

В беседе с корреспондентом ФАН Малькевич напомнил, что накануне дня выборов Роскомнадзор направил предупреждение крупным западным интернет-компаниям — Google, YouTube, Facebook и Instagram — с напоминанием, что 7 сентября — перед единым днем голосования — в России по закону наступает день тишины, когда недопустимо публиковать политическую рекламу. Эти требования распространяются и на сам день голосования 8 сентября.

«Их совершенно ясно предупредили, что если на их ресурсах в эти дни появится политическая реклама, то Россия это расценит, как иностранное вмешательство и воспрепятствование выборам, — напомнил Малькевич. — И что сделал Google, да и не только? — Они фактически подтерлись предупреждением Роскомнадзора, чему есть неопровержимые доказательства».

Малькевич привел скриншот страницы поисковика Google, в котором по запросу «Выборы в Мосгордуму» немедленно появилась политическая реклама, запрещенная законом.

«Если кому-то нужны дополнительные факты, свидетельствующие об иностранном вмешательстве во внутренние дела России, — они налицо», — отметил глава комиссии ОП.

Это не единственная атака на российские национальные ценности в день выборов, отметил собеседник ФАН. В очередной раз «отличилась» американская социальная сеть Facebook, давно замеченная в идеологической и политической цензуре.

«Поделюсь совершенно дикой историей, — говорит Малькевич. — Сегодня московский горизбирком неоднократно пытался разместить в собственном аккаунте в Facebook, как проводится проверка нарушений на сегодняшних выборах, а также другую важную общественно значимую информацию. Но Facebook дважды, повторю — дважды — блокировал посты в официальном аккаунте МГИК, проблемы были и в работе самого аккаунта. Фактически мы имеем дело с политической и идеологической цензурой в режиме реального времени, что можно расценивать как прямое иностранное вмешательство в выборы».

Нужно ли еще что-то рассказывать об иностранном вмешательстве в политическую жизнь нашей страны, или и так все понятно? — риторически спрашивает собеседник ФАН.

«На мой взгляд, эти вопиющие истории ярко показывают, что это иностранное вмешательство есть, и мы, похоже, пока ничего не можем с ним сделать. Считаю, что общество вправе спросить очень жестко, в данном случае с Роскомнадзора: как долго все это будет продолжаться, и чем мы ответим, чтобы никому неповадно было заниматься подобным?»

Малькевич напомнил, что ранее Роскомнадзор оштрафовал еще одного интернет-гиганта — компанию Twitter — и всего на три тысячи рублей.

«Когда мне в доказательство того, что Роскомнадзор не дремлет, вполне серьезные люди приводят историю со штрафом для Twitter, я в очередной раз понимаю, что мы живет в мире постфактов и фейков, если, извините, штраф в три тысячи рублей — по слогам — ТРИ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ — кого-то может успокоить. Напомню, Twitter этот штраф оплатил, после чего подал жалобу в Верховный суд России».

А ведь известно, что все эти компании зарабатывают миллиарды евро, получается это был штраф только для галочки? — возмущен член Общественной палаты.

«Их нужно наказывать настолько крупно, чтобы другим было неповадно. Общество вправе задать все вопросы на эту тему сразу после окончания единого дня голосования. Мы должны спросить: как у нас выстроена работа с западными интернет-площадками и социальными медиа, которые на справедливые и логичные предписания, извините, просто кладут!» — эмоционально резюмировал Александр Малькевич.

Он пообещал, что возглавляемой им фонд вплотную займется этим делом.

Отметим, Роскомнадзор уже выступил с заявлением об иностранном вмешательстве в российские выборы.

«Факты нарушений Google и Facebook будут переданы в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства в дела России», — заявили в ведомстве.

8 сентября в единый день голосования в России проходит более пяти тысяч выборов различных уровней.