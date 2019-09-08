Еремеев отметил, что выборы в Петербурге проходят успешно и без нарушений

Санкт-Петербург, 8 сентября. Выборная кампания в Петербурге идет успешно. Об этом заявил политолог и ректор Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина Станислав Еремеев.

Мнением об организации выборов в Северной столице Станислав Еремеев поделился в интервью изданию «Слово и дело». Эксперт оценил хороший уровень подготовки к голосованию.

Прежде всего Еремеев отметил, что выборы в Петербурге проходят успешно. Этому способствует грамотная организация и внимание наблюдателей.

Политолог высоко оценил масштабы работы, которая была проведена в системе избирательных комиссий страны в целом и отметил, что сегодня на избирательных участках есть все необходимое, чтобы обеспечить чистое голосование и исключить сомнения в прозрачности выборов, и это положительно сказывается на политическом сознании граждан.

«В последние годы проделана достаточно большая работа во всей системе избирательных комиссий страны. Это и КОИПы, и видеофиксация; это и большая работа, которую проводят в подготовительный период все заинтересованные стороны с целью обеспечения прозрачности выборов, с целью недопущения фальсификаций. Это находит свое отражение в политическом сознании наших граждан», — объяснил Еремеев.

Говоря о процессе голосования в Петербурге, политолог уточнил, что на данный момент никаких сообщений о нарушениях нет. Люди приходят на голосование свободным естественным потоком, не наблюдается давки и жалоб.

«Голосование проходит в спокойном темпе», — отмечает Еремеев.

Эксперт уточняет, что в случае возникновения необходимости волонтеры и сотрудники участковых комиссий оказывают помощь пенсионерам и инвалидам, позволяя принять равноправное участие в выборах.

Еремеев не отрицает вмешательства в ход голосования фейковых вбросов, но подчеркивает, что все они были опровергнуты.

«Фейковые новости иногда рождаются из ничего, из пальца. Например, нынешние выборы в Санкт-Петербурге. Появляется информация, что где-то якобы появляется «карусель», то есть подвоз избирателей для голосования. Наблюдатели и соответствующие уполномоченные структуры начинают проверять, и выясняется, что это новости непроверенные», — рассказывает политолог.

Издание отмечает заинтересованность петербуржцев в выборах в этом году. Уточняется, что многие подали заявление на голосование по месту нахождения, чтобы иметь возможность принять участие в выборах не по месту проживания.

При этом местная «оппозиция» пытается сорвать выборы в Петербурге довольно активно, но их попытки к результатам не приводят. Особенно упорно в этом направлении работают Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров, Борис Вишневский и Ольга Гусева.

В единый день голосования жители Петербурга выбирают губернатора города и муниципальных депутатов.

Накануне выборов на избирательных участках побывали международные эксперты, которые отметили готовность всего необходимого для голосования и подчеркнули, что удовлетворены организацией.