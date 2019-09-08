Кац «спалил» подготовленные штабом Навального бюллетени для вброса на выборах в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Депутат муниципального собрания московского района Щукино, член партии «Яблоко» Максим Кац опубликовал доказательства подготовки штабом Алексея Навального вброса бюллетеней на выборах.

Кац опубликовал в Twitter запись с пачкой бюллетеней для голосования на выборах губернатора Петербурга. Депутат заявил, что якобы вбросчики ходят по участкам, показывают паспорт и вкидывают бюллетени, а полиция и комиссии в курсе и этому не мешают.

Примечательно, что никаких конкретных доказательств Кац не приводит и предлагает поверить ему на слово. Однако на опубликованных фотографиях видно, что в бюллетенях стоит галки рядом с кандидатом из «Умного голосования» Навального, сообщает Telegram-канал «Шавки Красовского».

По странному совпадению, накануне сотрудники правоохранительных органов изъяли поддельные бюллетени в штабе Навального, которые готовились для вброса. В ГСУ СК РФ по Петербургу сообщили, что коробки с избирательными бюллетенями обнаружили в туалете штаба Навального.

Навальный представил проект «Умное голосование» 3 сентября. В списки «умного голосования» включены кандидаты в Мосгордуму, рекомендованные Навальным. Блогер дал инструкцию своим последователям, за кого нужно голосовать.

Член Совета по правам человека при президенте России, завкафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков отметил, что ситуация на выборах в Петербурге близка к идеальной. Отметим, что представители так называемой «оппозиции», среди которых Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский, пытаются нарушить проведение выборов согласно закону и сорвать избирательный процесс.