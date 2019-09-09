В РАН уточнили дату сближения с Землей напугавшего людей астероида

Информация о возможном 9 сентября столкновении с Землей астероида 2006 QV89 не подтвердилась. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил член Экспертной группы по космическим угрозам Совета РАН по космосу, старший научный сотрудник Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

В июне этого года СМИ со ссылкой на составленный Европейским космическим агентством перечень потенциально опасных околоземных объектов сообщили о возможном столкновении 2006 QV89 с нашей планетой 9 сентября. Вероятность того, что астероид размером с футбольное поле упадет на Землю, оценивалась как 1 к 7299.

«Данная информация не соответствует действительности, — сообщил ФАН Сергей Нароенков. — Оценки орбиты астероида 2006 QV89, полученные астрономами показывают, что 9 сентября 2019 года он будет находиться очень далеко от Земли — на расстоянии более 9 млн км».

Астроном заверил, что ни о каком столкновении 2006 QV89 с Землей речь не идет, однако сближение астероида с нашей планетой в этом месяце все-таки произойдет.

«Ближе всего в 2019 году астероид подойдет к Земле 27 сентября 2019 года, но и тогда расстояние от него до Земли будет около 6.8 млн км», — добавил ученый.

Сергей Нароенков также оценил и другую потенциальную угрозу, анонсированную в списке Европейского космического агентства. Специалисты сообщили о возможном 24 ноября столкновении с нашей планетой астероида 2017RZ17 размером 400 метров. Астрономы считают его опасным, а вероятность падения этого небесного тела на Землю в начале лета еще не была определена.

«Астероид 2017 RZ17 был обнаружен в сентябре 2017 года и наблюдался всего один день. По таким коротким наблюдениям нельзя построить достоверный прогноз движения астероида на несколько лет вперед», — сообщил Нароенков.

Астроном уточнил, что в конце ноября небесное тело будет находиться на безопасном расстоянии от Земли. Кроме того, ни одно из ожидаемых в ближайшее время событий в околоземном пространстве не вызывает тревогу специалистов. Ранее NASA предупредило о приближении сразу двух крупных астероидов, которое ожидается 14 сентября. Однако в этом случае вероятность столкновения также не рассматривается.

Единственный случай в практике ученых, когда замеченный астрономами небольшой космический объект столкнулся с Землей, произошел 7 октября 2008 года. Впервые в поле зрения астрономов астероид 2008 TC3 попал за 19 часов до падения, в результате непрерывного многочасового мониторинга был точно определен район его приземления — в пустыне Северного Судана.