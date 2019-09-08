В Калужской области чиновники отказываются признавать аварийным дом без стены

Надежда Никитушкина и ее трое маленьких детей переехали из Калуги в деревню Бронцы четыре года назад. Женщина была вынуждена бежать от сильно пьющего супруга, и все, на что хватило материнского капитала, — это небольшая квартира в доме постройки 40-х годов прошлого века. Общее состояние квартиры внешне было неплохим, а построить стену в соседнем помещении, по словам риелтора, должна была администрация. Поддавшись уговорам, одинокая мать приобрела жилье, но, как выяснилось позднее, чиновники не были намерены ремонтировать общедомовое имущество.

С тех пор в течение четырех лет семья Никитушкиных получала отписки из администрации деревни Бронцы, которая ссылалась на подписанный в 2010 году протокол общего собрания жильцов дома. Тогда они якобы согласились полностью взять содержание здания на себя, хотя одна из квартир, а именно та, в которой полностью отсутствует стена, оставалась в муниципальной собственности. Несмотря на то, что прокуратура встала на сторону многодетной семьи и неоднократно направляла в адрес администрации представления об устранении нарушений, с ремонтом чиновники не спешили. Зато, по словам активиста регионального отделения Общероссийского народного фронта в Калужской области Виталия Майкова, поспешили избавиться от неудобного имущества. В этом году стало известно, что квартиру, непригодную для проживания, зачем-то приватизировал местный житель.

«Жить в ней невозможно, поэтому мы считаем, что это было сделано для того, чтобы полностью снять с администрации ответственность за это здание», — уверен Майков.

Активистам ОНФ удалось добиться признания недействительным протокола общего собрания жильцов 2010 года и создания межведомственной комиссии для оценки состояния дома. Каково же было их удивление, когда она не признала аварийным здание, фундамент которого покрыт трещинами, в крыше зияют дыры, а одна из стен разрушена.

«В комиссии не было ни одного строителя, поэтому мы считаем ее выводы сомнительными. Мы обратились в правоохранительные органы для проверки законности ее работы», — рассказали в организации.

Павел Майков и его коллеги из ОНФ продолжат добиваться создания благоприятных жилищных условий для многодетной семьи. Но теперь, когда все квартиры в доме являются частной собственностью, добиться от чиновников помощи станет еще сложнее.