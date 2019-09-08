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Депутат Госдумы Сергей Боярский проголосовал на выборах губернатора Петербурга

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Депутат Госдумы Сергей Боярский проголосовал на выборах губернатора Петербурга

Москва, 8 сентября. Сергей Боярский проголосовал на выборах губернатора Петербурга по месту нахождения. Об этом он сообщил в Instagram.

Депутат призвал петербуржцев последовать его примеру и проголосовать за своего кандидата. 

«Я проголосовал в Москве на специальном цифровом участке за того кандидата в губернаторы Петербурга, которого считаю достойным нашего города!»  — сказал Боярский.

Ранее телеведущий и актер Андрей Ургант назвал голосование на выборах делом совести. Он считает, что каждый должен выполнить свой гражданский долг и проявить социальную ответственность.

8 сентября в единый день голосования в Петербурге выбирают губернатора и депутатов местного самоуправления. Выборы в Петербурге хорошо организованы и проходят в праздничной атмосфере. Наблюдатели подтверждают открытость и чистоту голосования.

С утра на избирательные участки пришли самые активные горожане, благодаря общественному контролю выборы в Петербурге проходят в соответствии с законодательством.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в Центральной России установилась благоприятная для выборов погода.

 

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