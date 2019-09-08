Роскомнадзор выявил распространение политрекламы в Google и Facebook в день выборов в РФ

Москва, 8 сентября. Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы в поисковике Google, социальной сети Facebook и на платформе YouTube в единый день голосования в России 8 сентября.

«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что данные действия иностранных компаний можно рассматривать «как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов» в стране. Подобного рода действия зарубежных корпораций являются недопустимыми, констатировали в ведомстве.

Роскомнадзор также напомнил, что ведомство предупреждало Google и Facebook о недопустимости распространения политической рекламы 6 и 7 сентября на своих ресурсах в связи с проведением выборов в России.

Напомним, выборы в России проходят в единый день голосования 8 сентября. По всей стране состоятся более пяти тысяч выборов федерального и регионального уровней.