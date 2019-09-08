Портал ЦИК РФ подвергся хакерской атаке накануне выборов

Москва, 8 сентября. Портал Центральной избирательной комиссии РФ был атакован хакерами накануне единого дня голосования, который проходит в воскресенье. Все хакерские атаки были отбиты, об этом сообщил член Центризбиркома Антон Лопатин.

«Сегодня все спокойно идет в штатном режиме, а вчера были хакерские атаки, но не существенные. Все отбиваем», — рассказал Лопатин в комментарии РИА Новости.

Член ЦИК отметил, что в настоящий момент портал работает без сбоев в штатном режиме. Лопатин добавил, что атаки в единый день голосования стали уже традиционными, но система надежно защищена.

Напомним, 8 сентября 2019 года в России проходит ежегодный единый день голосования. По всей стране состоятся более пяти тысяч выборов федерального и регионального уровней. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В некоторых регионах, например в Башкирии, в единый день голосования избирательные участки будут работать на два часа дольше — с 7.00 до 21.00