Наблюдатели опровергли фейки о нарушениях на двух участках в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Руководитель общественного движения «За чистые выборы» Алена Булгакова опровергла информацию о якобы допущенных нарушениях на двух петербургских избирательных участках.

Ранее в Сети появились слухи о том, что к УИК 55 и УИК 78 якобы свозят бюджетников, однако присутствующие на месте наблюдатели опровергают эти фейки.

Булгакова подтвердила организованное голосование военных на УИК 134, однако подчеркнула, что это совершенно законно. По словам главы движения «За чистые выборы», если где-то были какие-то мелкие недочеты, то они быстро исправлялись. Так, например, на участке 1931 отсутствовала информация. Эта ошибка была исправлена в течение 20 минут, пишет портал «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в соцсетях начали появляться видео о нарушениях в Петербурге. Впоследствии выяснилось, что видеоролики, свидетельствующие о нарушениях, были сняты больше года назад — и не в Петербурге. К действительным нарушениям можно отнести попытки Ольги Гусевой, Красимира Врански, Максима Резника, Андрея Пивоварова и Бориса Вишневского сорвать нормальное проведение выборов.

Избирательные участки в Северной столице открылись в 8.00. В единый день голосования петербуржцы выбирают муниципальных депутатов, а также губернатора города. На данный пост претендуют три кандидата — Александр Беглов, Михаил Амосов и Надежда Тихонова.

Проголосовать можно как на избирательном участке (определяется по месту регистрации), так и на дому. Последний вариант предназначен для граждан, которые по состоянию здоровья не могут явиться на участок лично.