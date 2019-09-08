Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Собянин призвал голосовать на выборах в Мосгордуму

52
0 Оставить комментарий

Собянин призвал голосовать на выборах в Мосгордуму

Москва, 8 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан прийти на выборы в Мосгордуму и отдать голоса за своих кандидатов.

8 сентября в единый день голосования в России проходят выборы разного уровня. Сергей Собянин подчеркнул, что выборы в парламент Москвы являются очень важными.

«Мосгордума во многом определяет судьбу нашего города и судьбу каждого из нас, поэтому важно прийти и проголосовать», – подчеркнул мэр, его слова передает «Москва 24».

Собянин уже проголосовал на выборах депутатов МГД седьмого созыва на избирательном участке в школе №1241. В этом году в столице впервые работает система электронного голосования в трех округах. В нем решили принять участие 12 тысяч избирателей.

Для москвичей, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья, предусмотрено голосование на дому. Оно проводится в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что публицист и политолог Анатолий Вассерман призвал россиян проголосовать на выборах. 

Активную гражданскую позицию разделяет и депутат Госдумы Николай Валуев. Известный актер Андрей Урган считает участие в голосовании на выборах делом совести.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров