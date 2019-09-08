Собянин призвал голосовать на выборах в Мосгордуму

Москва, 8 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан прийти на выборы в Мосгордуму и отдать голоса за своих кандидатов.

8 сентября в единый день голосования в России проходят выборы разного уровня. Сергей Собянин подчеркнул, что выборы в парламент Москвы являются очень важными.

«Мосгордума во многом определяет судьбу нашего города и судьбу каждого из нас, поэтому важно прийти и проголосовать», – подчеркнул мэр, его слова передает «Москва 24».

Собянин уже проголосовал на выборах депутатов МГД седьмого созыва на избирательном участке в школе №1241. В этом году в столице впервые работает система электронного голосования в трех округах. В нем решили принять участие 12 тысяч избирателей.

Для москвичей, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья, предусмотрено голосование на дому. Оно проводится в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что публицист и политолог Анатолий Вассерман призвал россиян проголосовать на выборах.

Активную гражданскую позицию разделяет и депутат Госдумы Николай Валуев. Известный актер Андрей Урган считает участие в голосовании на выборах делом совести.