Стали известны подробности контракта, который «Зенит» предложит Кокорину

Санкт-Петербург, 8 сентября. «Зенит» планирует предложить нападающему Александру Кокорину краткосрочный контракт, сообщил Федеральному агентству новостей знакомый с ситуацией источник.

По словам источника, он будет рассчитан до конца текущего сезона, однако в нем будет предусмотрена опция продления еще на 2 года. Сообщается, что опция продления не зависит от количества времени, проведенного на поле. Известно также, что зарплата Кокорина по такому контракту в «Зените» будет существенно ниже, чем была по предыдущему соглашению.

Отметим, что руководство клуба рассматривало различные варианты сотрудничества с Кокориным — в частности, обсуждался как вариант краткосрочного контракта с опцией продления, так и долгосрочное соглашение.

Напомним, Кокорин и Павел Мамаев отбывали наказание из-за драк в октябре прошлого года, в результате которых от их рук пострадали водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой, Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои», а затем было переквалифицировано в «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима, Мамаева — к 1 году и 5 месяцам. Впоследствии футболисты подали на условно-досрочное освобождение, и 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство заключенных. Они будут выпущены на свободу до 16 сентября.