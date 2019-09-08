Эксперт рассказал, какие страны приобретут С-400 вслед за Китаем, Турцией и Индией

Российский вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что поставки комплексов С-400 «Триумф» Индии будут совершено строго по графику — в течение 18-19 месяцев. При этом индийская сторона уже внесла аванс. Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, какие еще страны в ближайшее время закупят российские зенитно-ракетные системы.

«Практически любая страна, которая думает об укреплении своего суверенитета, в первую очередь закупает российские системы и комплексы противовоздушной обороны, потому что сегодня войны ведутся новым технологическим способом с использованием крылатых ракет и высокоточного оружия. А наличие современной и надежной системы ПВО — это составляющая реального суверенитета любого государства. Поэтому Китай, Индия, Турция и ряд других стран будут делать выбор в пользу российских систем ПВО для усиления собственного суверенитета», — заметил в беседе с Федеральным агентством новостей главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Однако он подчеркнул, что отдельно взятые зенитно-ракетные комплексы С-400 сами по себе не обеспечивают стопроцентную защиту.

«С-400 — это дальнобойная система, которая решает свои задачи на больших и средних расстояниях. А для устойчивости противовоздушной обороны также требуются комплексы средней и малой дальности. Именно поэтому мы ожидаем, что у России будут закупать не только С-400, но и такие комплексы, как Тор-М2. Это комплексы ПВО ближнего радиуса действия, это комплексы ПВО последнего рубежа, которые обладают стопроцентной гарантией перехвата целей, обеспечивая прикрытие наиболее важных объектов и группировок войск. Также на мировом рынке вместе с С-400 и Тор-М2 будут востребованы зенитно-ракетные комплексы средней дальности Бук-М3. Наличие всех трех систем обеспечивает реально эффективную противовоздушную оборону государства», — объяснил Игорь Коротченко.

Что же касается стран, которые готовы вслед за Китаем, Турцией и Индией закупать российские системы ПВО, то, по словам военного эксперта, это, в первую очередь, страны Юго-Восточной Азии, Северной Африки и Ближнего Востока.