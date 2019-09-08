Ковитиди отреагировала на угрозы МИД Украины в связи с выборами в Госсовет Крыма

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди, которая в единый день голосования участвовала в выборах в своем родном Симферополе, отреагировала на угрозы МИД Украины «не признать» результаты выборов в Крыму.

По словам Ковитиди, происходящее в российском Крыму никакого отношения к Украине не имеет, так что все угрозы, звучащие из Киева, не более, чем пустой звук.

«В этот замечательный солнечный воскресный день мы, крымчане, проголосовали за продолжение курса президента нашей страны Владимира Путина, — отметила член Совфеда в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мы доверяем нашей российской власти и голосуем за продолжение развития Республики Крым, а значит — за улучшение жизни наших граждан. Мы голосуем за мир и стабильность, за безопасность нашего общего дома и за социальную защищенность. Мы голосуем за мирное будущее наших детей и внуков. От крымской весны — к крымской мечте».

Выборы в республике проходят в установленном национальным законодательством порядке, напомнила Ковитиди, а любые попытки помешать волеизъявлению народа являются незаконными.

«Угрозы украинского МИД, не имеющего никакого отношения к Республике Крым, только повышают явку избирателей», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года в Крыму проходят выборы в государственный совет второго созыва. Выборы в Госсовет Крыма идут по смешанной системе: 50 депутатов идут от партий и 25 — по мажоритарным округам. Всего в России 8 сентября проходят более пяти тысяч выборов различного уровня.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Как неоднократно подчеркивали в Москве, вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ на правах субъектов федерации произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Однако Киев и его западные покровители в нарушение международных норм отказываются признать российский статус Крыма.