ЦИК РФ назвал вмешательством деятельность Facebook и Google в день выборов

Москва, 8 сентября. Руководство Центрального избирательного комитета РФ расценивает деятельность социальной сети Facebook и американской интернет-компании Google в единый день голосования как вмешательство во внутренние дела России.

«Многое из того, что там есть, можно отнести к тем материалам, которые точно влияют на человека, делающего выбор. Когда влияют, то я уверен, что это можно рассматривать как вмешательство во внутренние дела», — пояснил заместитель главы ЦИК Николай Булаев журналистам.

Он выразил уверенность, что западные страны совершенствуют способы вмешательства во внутренние дела РФ перед выборами 2021 и 2024 года.

Отметим, что о вмешательстве этих двух американских компаний ранее сообщили в Общественной палате РФ. Глава комиссии по развитию информационного сообщества Александр Малькевич обратил внимание на то, что если набрать в поисковике Google «Выборы в Мосгордуму», то первым делом пользователю покажут рекламу «Умного голосования» Алексея Навального. Модераторы Facebook в свою очередь блокируют посты о проверке нарушений на выборах.

Напомним, что ранее Роскомнадзор предупредил Facebook, Instagram, Google и YouTube о недопустимости вмешательства распространения политической агитации в день тишины и день голосования. В РКН подчеркнули, что подобные действия будут расцениваться как вмешательство в суверенные дела.

Вмешательством в выборы могут быть также признаны предложения США ввести новые санкции против России в связи с митингами в Москве. С такой инициативой выступил член Совета Федерации Константин Косачев, комментируя инициативу американских сенаторов, которые попросили президента США Дональда Трампа «наказать» Россию за разгон незаконных демонстраций.

