Андрей Ургант назвал голосование на выборах делом совести

Санкт-Петербург, 8 сентября. Телеведущий и актер Андрей Ургант сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей, что проголосовал с самого утра.

8 сентября в единый день голосования в России проходят выборы разного уровня. По мнению Андрея Урганта, россияне должны голосовать, это подтверждает их политическую активность и социальную ответственность.

«Как ты голосуешь — это дело твоей совести и твоих помыслов о судьбе твоего города. Сам факт явки является очень хорошим показателем. Я очень хочу, чтобы сегодня много петербуржцев проголосовало, чтобы явка была хотя бы 70%», — сказал телеведущий.

Напомним, что в Петербурге выбирают губернатора и депутатов местного самоуправления. Выборы в Петербурге хорошо организованы и проходят в праздничной атмосфере. Наблюдатели подтверждают открытость и чистоту голосования.

Многие известные петербуржцы уже проголосовали, среди них актриса и депутат Заксобрания Анастасия Мельникова, актер Георгий Штиль.

Бывшая участница группы «Ленинград» Юлия Коган считает, что заявить о своей позиции необходимо на выборах.