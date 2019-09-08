«Оппозиция» хочет фейками доказать «нелегитимность» выборов в Петербурге, заявил политолог

Санкт-Петербург, 8 сентября. Единый день голосования в Петербурге проходит спокойно и без нарушений. Об этом сообщил в комментарии Федеральному агентству новостей директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

«Все спокойно, все обычно, все нормально. Да, ошибки иногда технические встречаются, но это человеческий фактор», — отметил эксперт.

По словам Солонникова, на выборах иногда возникают ситуации, когда в списках оказывается умерший человек, а люди, полгода назад сменившие адрес, наоборот, не находят себя в списках. Политолог подчеркнул, что подобные ситуации — это не проблема избирательных комиссий. По словам эксперта, причина кроется в цифровых технологиях, которые еще не до конца отлажены и не позволяют корректировать списки в режиме реального времени.

«Никаких других серьезных ошибок сейчас нет. Явка средняя, будем ожидать, что 30 с чем-то процентов по итогам, наверное, будет. Но местами явка заметная, я даже постоял в очереди небольшой на избирательном участке, когда голосовал», — рассказал Солонников.

Особое внимание политолог обратил на фейковые новости о «нарушениях» на петербургских выборах, которые активно распространяются в Сети. По словам Солонникова, подобную информацию публикуют те, кто хочет «создать негативный образ власти в нашей стране вообще и любые выборы попытаться представить как нелегитимные».

Напомним, 8 сентября в единый день голосования петербуржцы выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Прозрачность и законность избирательного процесса на участках обеспечивают общественные наблюдатели.

На данный момент выборы в Петербурге проходят без инцидентов. Все избирательные участки открылись вовремя. По состоянию на 15.00 явка избирателей превысила 16%. Людям с ограниченными возможностями и пожилым избирателям оказывают помощь сотрудники комиссий и волонтеры.

Отметим, что представители так называемой оппозиции пытаются дискредитировать выборы в Петербурге и распространяют в Сети различные фейки. Помешать избирательному процессу пытаются Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.