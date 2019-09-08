Спонсируемый Вашингтоном «Голос» пытается фальсифицировать выборы в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Движение в защиту прав избирателей «Голос», которое в России признано иностранным агентом, традиционно проявляет особый интерес к сентябрьским выборам в Петербурге и рапортует о несуществующих нарушениях.

Финансирование со стороны Агентства США по международному развитию, подконтрольного американскому Госдепартаменту, представители «Голоса» скрывать даже не пытаются. В 2014 году Госдеп США выделил организации «на развитие» 400 тысяч долларов. При этом сами американцы наблюдателей из России на собственные выборы не пускают, поскольку считают их «русскими агентами влияния» и опасаются нарушения демократического голосования.

О том, чем занимается на петербургских выборах спонсируемая Вашингтоном организация «Голос», рассказали «Невские новости».

Главным образом «Голос» публикует данные о «нарушениях» на своем интерактивном сайте «карта нарушений», который фиксирует все противоправные действия на выборах в режиме онлайн.

Примечательно, что на 15.30 (время совпадает в московским) в Петербурге на карте было зафиксировано 159 нарушений, 57 из которых имели место в одном только Центральном районе города.

Однако среди этих данных было выявлено большое число фейков. Об этом рассказал заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев. Он также отметил, что было замечено, что «Голос» проводит цензуру и скрывает сообщения о нарушениях со стороны ЛДПР.

Еще одна хитрость, на которую идет организация при работе с картой — это путаница с территориальным устройством города. «Невские новости» отмечают, что при ближайшем рассмотрении «карты нарушений» видно, что большинство фальсификаций и вбросов, зафиксированных в Центральном районе на самом деле произошли в других округах.

Издание также отмечает, что «Карта нарушений на выборах» начала работу практически за три месяца до самих выборов. Примерно половина нарушений была зафиксирована еще летом.

Например, 7 июня представители партии «Яблоко» пожаловались на то, что скандально известный активист Вячеслав Дацик и «костюмированный Ленин» пришли на конференцию партии (открытое мероприятие) и попытались ее сорвать, а в выступлении группы KREC «Голос» нашел политический мотив и поспешил обвинить власти МО «Екатерингофский» в подкупе избирателей. Хотя представители группы неоднократно давали понять, что их выступление с выборами не связано, и они готовы перенести концерт на любую другую дату.

В ходе текущего единого дня голосования движение «Голос» в своей «карте нарушений» вновь представило сведения, дезинформирующие избирателей. Об этом заявил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека по выборам Игорь Борисов. Он отметил, что после проверки две трети этих сообщений оказались недостоверными.

Также на этих выборах (уже в Москве) «Голос» породил фейк о том, что один из кандидатов в Мосгордуму якобы был неправомерно задержан полицией.

Кроме того, за хулиганство был задержан координатор движения, который накануне по непонятным пока причинам устроил дебош в территориальной избирательной комиссии «Дорогомилово».

Стоит отметить, что серьезных нарушений в ходе единого дня голосования зафиксировано не было. Выборы проходят в штатном режиме. Помешать проведению голосования в Петербурге пытаются Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.